Польские власти заявили, что спецслужбы РФ непричастны к организации фермерских протестов

Польша опровергла причастность РФ к протестам фермеров

1:18 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Восточная Европа

Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский заявил, что власти страны не считают российские спецслужбы причастными к организации массовых протестов фермеров.

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В интервью Polskie Radio Кервиньский отрицательно ответил на вопрос ведущего о том, пытается ли Россия с помощью своих спецслужб спровоцировать польских фермеров на дальнейшее продолжение протестов. По словам министра, в этом можно обвинить правящую политическую партию "Право и справедливость", представители которой популистскими лозунгами, рассчитанными на аграриев, разваливают конструктивные меры действующего правительства, стремящегося к урегулированию сельскохозяйственного кризиса.

Массовые протесты фермеров начались в Польше в феврале. Работники сельского хозяйства выступили против бесконтрольного ввоза дешёвой продукции украинского происхождения, требовали новых мер государственной поддержки отрасли, а также выражали несогласие с так называемым "зелёным курсом" Евросоюза, направленным на постепенное снижение выбросов углерода в атмосферу. Фермеры заблокировали границу с Украиной и другими странами восточной Европы, препятствуя ввозу украинского зерна. На среду, 20 марта, намечены очередные манифестации и акции, участие в которых могут принять до 70 тысяч человек.