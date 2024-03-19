Минобороны Чехии сделало заявление по поводу участия своего воинского контингента в конфликте на Украине

Министерство обороны Чешской Республики опровергло слухи об отправке чешских военнослужащих на Украину 1 апреля, назвав подобную информацию откровенной ложью. Ранее лидер оппозиционного движения "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура озвучил эти сведения на пресс-конференции.
Однако, согласно действующему законодательству страны, направление чешских солдат за рубеж невозможно без одобрения обеими палатами парламента. Пресс-служба оборонного ведомства Чехии подчеркнула, что республика не планирует отправлять своих военных на территорию Украины.
В начале марта президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости более активной роли Европы в оказании поддержки Украине, не исключая при этом различные варианты помощи. Вместе с тем, глава государства подчеркнул, что речь не идет о непосредственном направлении боевых частей на Украину, поскольку это могло бы привести к пересечению "красной линии".
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