"Снести чертов мост". Линдси Грэм* призвал передать Украине ATACMS для ударов по Крыму

WP: Сенатор Грэм* призвал передать Киеву ракеты ATACMS для ударов по Крымскому мосту

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Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм* во время визита на Украину выразил надежду, что Киев скоро получит дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Крымскому мосту. Об этом сообщает The Washington Post.

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Политик заявил, что американские ракеты позволят ВСУ "снести чертов мост, соединяющий Крым с Россией».

WP подчеркнул, что Белый дом запрещает Киеву применять ATACMS для нанесения ударов по территории России, однако ВСУ используют эти ракеты для атак по целям, которые Украина считает «оккупированными Россией».

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

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