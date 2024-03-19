"Снести чертов мост". Линдси Грэм* призвал передать Украине ATACMS для ударов по Крыму

Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм* во время визита на Украину выразил надежду, что Киев скоро получит дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Крымскому мосту. Об этом сообщает The Washington Post.
Политик заявил, что американские ракеты позволят ВСУ "снести чертов мост, соединяющий Крым с Россией».
WP подчеркнул, что Белый дом запрещает Киеву применять ATACMS для нанесения ударов по территории России, однако ВСУ используют эти ракеты для атак по целям, которые Украина считает «оккупированными Россией».
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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