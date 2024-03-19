"И правда, уроды". Дмитрий Медведев прокомментировал парадоксальные заявления западных политиков

Медведев назвал Макрона "последовательным и мужественным человеком"

1:55 Your browser does not support the audio element. Мир

Западные лидеры делают очень противоречивые заявления, заявил председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Риторика западных болванов поражает своей противоречивостью. Что ни выступление, что ни день, то перл. Не поймёшь — то ли детская инфантильность, то ли зрелая глупость, то ли запредельная наглость", — написал он.

Медведев обратил внимание, что "главный лягушатник" Макрон угрожает высадкой своих военных в российском Крыму, но при этом клянется немедленно ответить Владимиру Путину в случае звонка.

"Какой последовательный и мужественный человек!" — иронизирует политик.

Немцы, отмечает Медведев, заявили, что не будут считать Путина президентом России, при этом согласны вести с ним переговоры. Кто в таком случае для них Путин и какова цена таким переговорам, задается вопросом политик.

"И всё это от позорной слабости. Повлиять на выборы не можем, результаты не признаём, но, чтобы хоть как-то нагадить, надо отметиться дурацким заявлением", — пишет Медведев.

Американцы, отмечает Медведев, превзошли всех в наглости: одновременно ведут гибридную войну против России, используя огромные поставки оружия Украине, отправку собственных военных специалистов и работу разведки. При этом "на голубом глазу" заявляют, что хотят возобновить стратегический диалог по вооружениям. Однако для России это будет равнозначно переговорам с Гитлером о снижении порога наступательного оружия в годы Великой Отечественной войны, подчеркивает зампред Совбеза РФ.

"И так во всём! Бесконечное ёрзанье задницей на стуле, космическое враньё, натужные сопли и театральные слёзы ради имитации добрых намерений. А на поверку — ложь и манипуляции для сохранения собственной власти. И правда, уроды", — резюмировал Медведев.

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