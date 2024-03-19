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Junge Welt выпустила материал, в котором рассказывает о рисках, связанных с передачей ракет Taurus Украине

Опасения подтвердились: Junge Welt назвало причину, по которой Германия не хочет передавать Taurus

1:16
Мир

Немецкое издание Junge Welt предупреждает, что передача Украине крылатых ракет Taurus может оставить Германию беззащитной. По мнению автора статьи, правящие партии страны идут ва-банк в военных вопросах, касающихся не только Украины, но и собственной безопасности.

Опасения подтвердились: Junge Welt назвало причину, по которой Германия не хочет передавать Taurus
Фото: Wikimedia Commons by SKopp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Если Берлин решит поставить Киеву этот вид вооружения, то вместе с ракетами придется отправить и высокотехнологичные IT-системы для их использования. Поскольку у самой Германии таких систем очень мало, их передача Украине оставит европейское государство уязвимым и лишенным средств защиты, предостерегает журналист.

Ранее сообщалось, что большинство депутатов от правящей коалиции Германии в Европарламенте проголосовали за поставку Киеву крылатых ракет Taurus. Президент России Владимир Путин, комментируя возможность таких поставок, заявил, что ни западные, ни любые другие ракеты не изменят ситуацию на поле боя. Он также подчеркнул, что Россия готова применить ядерное оружие только в случае угрозы существованию государства и его суверенитету.

Ранее портал T-Online публиковал похожий материал, в котором источники высказывались по поводу опасности передач ракет Taurus Украине. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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