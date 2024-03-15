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Согласно заявлению Карстена Бройера, поставка ракет Taurus ставит безопасность Германии под вопрос

Названа причина, по которой Германия не решается передать ракеты Taurus Украине

Мир

Решение Берлина воздержаться от передачи Киеву крылатых ракет Taurus обусловлено рядом факторов, касающихся эффективности данного вооружения и связанных с ним вспомогательных систем.

Названа причина, по которой Германия не решается передать ракеты Taurus Украине
Фото: commons.wikimedia.org by Philipp Hayer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно информации, полученной порталом T-Online от своих источников, эффективное использование ракет Taurus требует наличия специальных сопроводительных устройств, поставка которых на Украину может поставить под угрозу интересы безопасности Германии.

На недавнем закрытом брифинге комитета бундестага по вопросам обороны генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер якобы раскрыл особые риски, связанные с передачей Украине ракет Taurus. Согласно сведениям, после разъяснений Бройера в зале воцарилась тишина, а некоторые депутаты были поражены услышанным.

Как утверждается, Бройер подробно проинформировал парламентариев о том, что применение Taurus представляет собой более сложный процесс, чем предполагалось ранее. Для эффективного использования этих крылатых ракет требуются огромные и сложные объемы данных, которые должны обрабатываться специализированными техническими системами, доступными в ограниченном количестве. Передача таких систем Украине лишит Германию возможности использовать потенциал ракет, что является вопросом национальной безопасности.

Отмечается, что Германия могла бы поставить ракеты без упомянутых систем, однако это нивелировало бы их преимущества перед британским аналогом Storm Shadow. Ракета Taurus, как сообщается, способна снижаться до высоты около 15 метров, что позволяет ей обходить вражеские позиции ПВО или проходить под ними. Однако для такой точной навигации и моделирования маршрута необходимо наличие вышеупомянутых вспомогательных устройств.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление оппозиции и некоторых членов правящей коалиции. В среду он заявил, что исключает передачу Киеву систем вооружения дальнего радиуса действия, применение которых потребует участия немецких военнослужащих, даже если они будут находиться за пределами Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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