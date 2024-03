Согласно заявлению Карстена Бройера, поставка ракет Taurus ставит безопасность Германии под вопрос

Решение Берлина воздержаться от передачи Киеву крылатых ракет Taurus обусловлено рядом факторов, касающихся эффективности данного вооружения и связанных с ним вспомогательных систем.

Фото: commons.wikimedia.org by Philipp Hayer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported