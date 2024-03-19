В США понадеялись на убийство Дональда Трампа

Бывший ведущий американского канала MSNBC Кит Олберманн выразил надежду на убийство экс-президента США Дональда Трампа. Об этом журналист написал в своём аккаунте в социальной сети Х*.
Так Олберманн прокомментировал высказывание Трампа, где он, выступая перед сторонниками в Огайо, сравнил себя с 16-м президентом США Авраамом Линкольном, которого застрелили. В частности, политик отметил, что к Линкольну при жизни относились плохо, но теперь он легенда для американцев.
- Всегда есть надежда, - намекнул Олберманн в своём посте на то, что Трамп может закончить так же, как его предшественник из девятнадцатого века.
Что касается самого Трампа, то в своей соцсети он написал, что вызывает на дебаты президента США Джо Байдена. Политик заявил, что готов к словесному поединку в любое время и в любом месте.
Напомним, в минувшее воскресенье Джо Байден обвинил Дональда Трампа в поклонении перед президентом РФ Владимиром Путиным. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
*Х (бывший Twitter) – решением Генеральной прокуратуры заблокирован на территории России
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