В США понадеялись на убийство Дональда Трампа

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Журналист из США выразил надежду на убийство Дональда Трампа

1:11
Мир » Северная Америка » США и Канада

Бывший ведущий американского канала MSNBC Кит Олберманн выразил надежду на убийство экс-президента США Дональда Трампа. Об этом журналист написал в своём аккаунте в социальной сети Х*.

Журналист из США выразил надежду на убийство Дональда Трампа
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Так Олберманн прокомментировал высказывание Трампа, где он, выступая перед сторонниками в Огайо, сравнил себя с 16-м президентом США Авраамом Линкольном, которого застрелили. В частности, политик отметил, что к Линкольну при жизни относились плохо, но теперь он легенда для американцев.

- Всегда есть надежда, - намекнул Олберманн в своём посте на то, что Трамп может закончить так же, как его предшественник из девятнадцатого века.

Что касается самого Трампа, то в своей соцсети он написал, что вызывает на дебаты президента США Джо Байдена. Политик заявил, что готов к словесному поединку в любое время и в любом месте.

Напомним, в минувшее воскресенье Джо Байден обвинил Дональда Трампа в поклонении перед президентом РФ Владимиром Путиным. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

*Х (бывший Twitter) – решением Генеральной прокуратуры заблокирован на территории России

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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