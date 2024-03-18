Байден обвинил Трампа в поклонении перед "марширующим по Европе" Путиным

Байден заявил, что в отличие от Трампа не склонится перед Путиным

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Американский лидер Джо Байден вновь раскритиковал своего предшественника Дональда Трампа и российского коллегу Владимира Путина. Слова главы Белого дома передаёт Associated Press.

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Байден отверг заявления Трампа о том, что в 2020 году выборы у него были украдены, а также заявил, что мир живёт в уникальный исторический момент для демократии.

— Демократия и свобода буквально находятся под атакой. Путин марширует по Европе. Мой предшественник кланяется ему и говорит: "Делай, чёрт возьми, что хочешь", — заявил Байден.

При этом президент США пообещал, что ни он, ни европейские политики не поклонятся Путину.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Европа должна тратить на помощь Украине столько же денег, сколько США. То, что Вашингтон выделяет Киеву на 100 млрд долларов больше европейцев, политик назвал несправедливым. Подробнее об этом читайте в нашем материале.