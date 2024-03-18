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Ким Чен Ын лично руководил недавними учениями, в ходе которых использовались РСЗО сверхкрупного калибра

Лидер КНДР лично руководил учебными стрельбами с применением сверхкрупных РСЗО

1:34
Мир

Северокорейские государственные СМИ сообщили о проведении учебных стрельб с использованием реактивных систем залпового огня сверхкрупного калибра под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына. Маневры прошли в западной части страны.

Лидер КНДР лично руководил учебными стрельбами с применением сверхкрупных РСЗО
Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По данным Центрального телеграфного агентства КНДР, целью учений было подтверждение мощи и боевых возможностей вооружений посредством внезапных маневров артиллерийского подразделения с 600-мм реактивными системами и их залпового огня. Также стрельбы были направлены на поднятие боевого духа артиллеристов, проверку и повышение их мобилизационной готовности.

Сообщается, что Ким Чен Ын лично осмотрел огневые позиции, ознакомился с системой управления огнем, тактическими данными и временем боевого развертывания подразделения. Северокорейский лидер отдал приказ об открытии огня с наблюдательного пункта. После залпового огня, в ходе которого снаряды поразили цели, была проведена имитация воздушного взрыва боеприпаса сверхкрупной реактивной системы на заданной высоте.

По сведениям агентства, Ким Чен Ын заявил о необходимости постоянной готовности ударных средств КНДР к нанесению ударов по столицам и вооруженным силам противников для предотвращения войны и сдерживания.

Ранее японское агентство Киодо передавало о трех пусках баллистических ракет, произведенных КНДР в понедельник утром. Все три ракеты упали в Японское море после полета на высоту 50 км и дальность 350 км.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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