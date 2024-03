Ким Чен Ын лично руководил недавними учениями, в ходе которых использовались РСЗО сверхкрупного калибра

Северокорейские государственные СМИ сообщили о проведении учебных стрельб с использованием реактивных систем залпового огня сверхкрупного калибра под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына. Маневры прошли в западной части страны.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0