Представитель Госдепа США назвал ложными сообщения о передаче Ираном баллистических ракет России

Генри Вустер: сделки между Ираном и Россией по передачи баллистических ракет не было

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Представитель Государственного департамента США Генри Вустер опроверг сообщения некоторых западных средств массовой информации о якобы имевшей место передаче Ираном России баллистических ракет. По его словам, подобные публикации вводят общественность в заблуждение.

Фото: Telegram-канал Минобороны РФ is licensed under Public Domain Mark 1.0

В конце февраля ряд западных СМИ без предъявления каких-либо доказательств распространили информацию о том, что с начала января 2023 года Иран якобы передал России около 400 баллистических ракет. Однако постоянный представитель Исламской Республики при ОНН в Нью-Йорке Амир Саид Ирвани отверг эти сообщения, заявив о приверженности Ирана нормам международного права и Уставу ООН. Посол России в Тегеране Алексей Дедов также подчеркивал, что утверждения западных стран о поддержке иранскими властями России в конфликте на Украине не соответствуют действительности.

Вустер прямо указал, что никакой передачи ракет пока не происходило. По его мнению, история о поставках была вводящей в заблуждение, и наиболее вероятным ее источником стало информагентство Рейтер, некорректно представившее гипотетическую сделку как реально состоявшуюся.