Клаус Йоханнис разрешил Финляндии транзит военной техники для Украины через Румынию

Клаус Йоханнис, который занимает пост президента Румынии, сказал, что дал согласие на транспортировку финляндской боевой техники для Украины через свою страну. Он также одобрил и обучение 50 человек из ВСУ.
Йоханнис сделал заявление парламенту, что после предложения премьер-министра и обсуждения этого вопроса с Высшим советом он принял решение одобрить перевозку по территории страны техники и материальных благ, которые Финляндия подарила Киеву. А также было принято решение обучить около пятидесяти человек, которые являются военнослужащими ВСУ.
Напомним, что ранее сообщалось о начале строительства в Румынии самой большой военной базы НАТО на территории Европы.
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