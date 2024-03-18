Клаус Йоханнис разрешил Финляндии транзит военной техники для Украины через Румынию

В Румынии одобрили транзит воентехники Финляндии для Украины

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Клаус Йоханнис, который занимает пост президента Румынии, сказал, что дал согласие на транспортировку финляндской боевой техники для Украины через свою страну. Он также одобрил и обучение 50 человек из ВСУ.

Фото: flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Йоханнис сделал заявление парламенту, что после предложения премьер-министра и обсуждения этого вопроса с Высшим советом он принял решение одобрить перевозку по территории страны техники и материальных благ, которые Финляндия подарила Киеву. А также было принято решение обучить около пятидесяти человек, которые являются военнослужащими ВСУ.

Напомним, что ранее сообщалось о начале строительства в Румынии самой большой военной базы НАТО на территории Европы.