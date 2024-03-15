"Всю систему нужно перестраивать". Эксперт объяснил, что за гарантии мог иметь в виду Путин в интервью Киселеву

Эксперт рассказал, о каких гарантиях для России мог говорить Путин в интервью Киселеву

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Владимир Путин, говоря о гарантиях для России, мог иметь в виду, что традиционная система международных отношений и договоренностей больше не работает и ее нужно кардинально менять, рассказал Pravda.Ru политолог, доцент кафедры политической психологии СпбГУ Александр Конфисахор, комментируя недавнее заявление президента России.

Фото: kremlin.ru by Информационное агентство ТАСС is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В среду Владимир Путин сказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что России нужны "гарантии, в которые она поверит". Президент не стал уточнять, что именно это за гарантии, но подчеркнул, что речь не о "пустых посулах".

По мнению эксперта, президент мог подразумевать, что нужно качественно перестраивать всю систему международных отношений.

"Здесь, скорее, он (Путин — прим. ред.) взял некую паузу для того, чтобы дать понять: всю систему договоренностей, обязательств, взаимоотношений необходимо переформатировать на совершенно других принципах, исходя из идеального баланса сил, из реальных возможностей всех акторов политических процессов", — пояснил Конфисахор.

По словам политолога, современная ситуация в мире кардинально отличается от традиционной политики и системы международных отношений.

"Если раньше были какие-то международные договоры, договоренности, подписанные документы, и это считалось гарантом того, что стороны будут выполнять, примут на себя обязательства, то сейчас это отошло в прошлое и формальная система отношений, более-менее понятная, устойчивая, стабильная, прогнозируемая — уже не работает", — отметил он.

Эксперт добавил, что отношения между политическими лидерами тоже изменились: раньше они могли быть хорошими и дружескими, "на уровне понимания", либо враждебными, когда оппоненты категорически не соглашались с точкой зрения друг друга. Сейчас все иначе, считает Конфисахор.

По мнению политолога, прежние традиционные механизмы перестали работать, потому что договоры денонсируются, их не соблюдают, потому что нет структуры, которая заставила бы стороны выполнять принятые на себя обязательства.

При этом Конфисахор уверен, что Россия больше не может доверять гарантиям Запада.

"Никаким. Ни письменным, ни устным, ни подписанным в присутствии миллионов свидетелей, ни подписанным один на один. Никаким. Потому что мы уже по определению друг другу не верим", — констатировал политолог.

Ранее Владимир Путин пообещал возмездие киевскому режиму за преступления против мирных граждан России.