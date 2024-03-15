Владимир Путин пообещал возмездие киевским властям за преступления против гражданских лиц

Владимир Путин выступил с жёстким заявлением касательно преступлений киевского режима в последние дни и часы

1:51 Your browser does not support the audio element. Россия

Президент Владимир Путин провёл заседание с постоянными членами Совета безопасности РФ и обратился с публичным обращением к ним по поводу преступной деятельности киевского режима и её активизации в последние дни и часы.

Фото: kremlin.ru

Президент подчеркнул, что сегодня начались выборы президента в соответствии с конституцией РФ. Президент констатировал следующий факт:

"Киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных демонстративных вооружённых акций."

Он рассказал, что 95% всех средств поражения уничтожаются средствами ПВО. Тем не менее, есть пострадавшие, и им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

"Безнаказанными эти преступления не остаются и не останутся".

Кроме того, по данным президента с 12 марта противник предпринял ряд диверсионно-террористических атак на российской границе: четыре на Белгородском и одну - на курском направлении. В операциях участвовали части спецподразделений и наёмники. Но ни на одном направлении противник успеха не имел, понёс потери более половины личного состава и техники и бежал с позором. Владимир Путин выразил уверенность в совершенной невозможности для организаторов этих акций добиться малейшего успеха и повлиять на общественное мнение:

"Кого они решили запугать? Русский народ?! Многонациональный русский народ? Такого не было никогда и не будет!".

Кроме того, Путин отметил, что этими показательными акциями киевский режим пытается отвлечь внимание своих западных кураторов от проблем на своём фронте.

Далее Путин дал слово для доклада по текущей ситуации министру обороны Сергею Шойгу, и совещание перешло в закрытый режим.

Таким образом, президент подчеркнул решительность намерения полностью ликвидировать киевский неонацистский режим.