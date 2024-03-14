Россия потратила на помощь Палестине больше всех "цивилизованных" стран

Россия стала главным донором Палестины не из стран исламского мира

1:44 Your browser does not support the audio element. Мир

По результатам подсчётов арабских финансистов, Россия является одним из крупнейших доноров Палестины и занимают первое место среди стран, не являющихся частью исламского мира.

Фото: flickr.com by Joi Ito is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Россия оказала помощь Палестине на 420,1 млн.$. Это является самым большим показателем среди стран христианского вероисповедания.

Крупнейшими донорами Палестины в целом стали Турция, Египет и Саудовская Аравия.

Турция потратила 12167 млн. $

Египет потратил 10117 млн. $

Саудовская Аравия потратила 6282,7 млн. $

Достаточно значительную сумму внёс Китай 373, 6 млн. $. Впрочем в процентном соотношении с размерами экономики эта сумма не так уж и велика.

Из европейских стран крупнейшими донорами Палестины стали Франция (293,3 млн. $) и Великобритания (138,5 млн. $). Впрочем, эти показатели логично объяснить не гуманизмом политических элит этих стран, а политическим расчётом, требующим сохранения лояльности мусульманского населения этих стран.

Страны мирового большинства, в том числе не только государства исламского мира, но и Россия, Китай и демократии Латинской Америки требуют немедленного прекращения огня в Палестине и осуждают политику Израиля по отношению к мирному населению Палестины.

Гуманитарная обстановка в Секторе Газа остаётся критической, и политика Израиля не способствует скорому преодолению бедственного положения палестинцев в анклаве.