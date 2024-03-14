Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленский начал зачистку армии
Латвия депортирует из страны за незнание языка
В Казахстане страхование от землетрясений может стать обязательным
$6,5 млрд — в Пентагоне оценили отправленные на Украину запасы
Лариса Гузеева сообщила о своем временном пребывании в Израиле
Секрет соблазнительной фигуры: джинсы с подтяжкой ягодиц
Блинная лазанья: роскошная смесь русской и итальянской кухни
Лучшие места для посадки роз в саду
Нилов рассказал, как пел на одной сцене с Пугачевой в Кремле
Россия потратила на помощь Палестине больше всех "цивилизованных" стран

Россия стала главным донором Палестины не из стран исламского мира

1:44
Мир

По результатам подсчётов арабских финансистов, Россия является одним из крупнейших доноров Палестины и занимают первое место среди стран, не являющихся частью исламского мира.

Россия стала главным донором Палестины не из стран исламского мира
Фото: flickr.com by Joi Ito is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Россия оказала помощь Палестине на 420,1 млн.$. Это является самым большим показателем среди стран христианского вероисповедания. 

Крупнейшими донорами Палестины в целом стали Турция, Египет и Саудовская Аравия.

Турция потратила 12167 млн. $

Египет потратил 10117 млн. $

Саудовская Аравия  потратила 6282,7 млн. $

Достаточно значительную сумму внёс Китай 373, 6 млн. $. Впрочем в процентном соотношении с размерами экономики эта сумма не так уж и велика. 

Из европейских стран крупнейшими донорами Палестины стали Франция (293,3 млн. $) и Великобритания (138,5 млн. $). Впрочем, эти показатели логично объяснить не гуманизмом политических элит этих стран, а политическим расчётом, требующим сохранения лояльности мусульманского населения этих стран.

Страны мирового большинства, в том числе не только государства исламского мира, но и Россия, Китай и демократии Латинской Америки требуют немедленного прекращения огня в Палестине и осуждают политику Израиля по отношению к мирному населению Палестины. 

Гуманитарная обстановка в Секторе Газа остаётся критической, и политика Израиля не способствует скорому преодолению бедственного положения палестинцев в анклаве. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Рэпер T-Killah высказался о своём романе с Ольгой Бузовой

Хип-хоп исполнитель Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah, прокомментировал слухи о романе с Ольгой Бузовой.

Рэпер T-Killah ответил на вопрос о романе с Ольгой Бузовой
Максим Галкин* показал прогулки с детьми в Израиле
Максим Галкин* показал, как весело проводит время с сыном Гарри и дочкой Лизой в Израиле
Гагарина пренебрежительно высказалась о "Новой Фабрике звезд": ничего не смотрю и участвовать не буду
Ставшая матерью жена Петросяна намекнула на продолжение деторождения
Уничтожение РСЗО HIMARS становится для армии РФ обычным делом Дмитрий Плотников Military Watch рассказал о мощи северокорейского танка нового поколения Петр Ермилин Все дороги теперь ведут через РФ. Путин заговорил о конце "бала вампиров" Любовь Степушова
Сводка с фронта: ВС РФ взяли под контроль Первомайское, поражены два вертолёта ВСУ
Не стоит спешить закрывать кредиты: россиянам рассказали, в каком случае они принесут прибыль
Потянут только выносливые люди: эти породы кошек официально признаны самыми игривыми
Потянут только выносливые люди: эти породы кошек официально признаны самыми игривыми
Последние материалы
Новые программы экскурсий помогут детям познакомиться с разнообразными профессиями
Подробный обзор нового Lincoln Nautilus 2024: ренессанс американского лакшери
Как помыть кота
Россия стала главным донором Палестины не из стран исламского мира
Science: разлагающие целлюлозу бактерии были получены человеком от коров
Горбуша, запечённая в медово-горчичном маринаде: гости будут в восторге
Идеальный выбор бронзатора: секреты сияющего загара для каждого типа кожи
Эксперт Сажин: Реформа с короткими ОСАГО не будет работать из-за высоких цен на полисы
Как заставить помидоры краснеть?
Белла Хадид приобретает дом в Техасе, чтобы быть рядом со своим возлюбленным из мира конного спорта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников