Юлия Навальная* находится под надёжной охраной

Юлию Навальную* охраняют немецкие спецслужбы

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Юлия Навальная* — вдова покойного лидера несистемной оппозиции в России Алексея Навального* находится под охраной немецких спецслужб, как сообщили в агентстве Russia Today.

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Семейство Навальных* имеет давние связи с Германией. В августе 2020 года Алексей Навальный* был перевезён в германскую клинику "Шарите". Из Германии Алексей Навальный* вернулся в Россию 17 января 2021 года и тут же был задержан. По некоторым данным именно в Германию должен был быть выдворен Навальный* в результате обмена на российского патриота Вадима Красикова, устранившего чеченского террориста.

Юлия Навальная* пытается спекулировать на имени своего покойного мужа, в чём ей активно помогают спецслужбы и политики стран Запада. В настоящее время она является "гостьей канцлера". Впрочем, неудивительно, если гостеприимство в Германии кончится для неё так же, как английское гостеприимство для Березовского и Скрипалей.

*Алексей Навальный при жизни был признан террористом и экстремистом.