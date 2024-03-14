Глава МИД Венгрии заявил, что Америка лжет против премьер-министра Виктора Орбана

Петер Сийярто обвинил США в клевете против Орбана

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Петер Сийярто, который занимает пост главы МИД Венгрии, сделал заявление в своих соцсетях. Он обвинил США в клевете, которая обращена против Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии.

Фото: flickr.com by Agencia de Noticias ANDES is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Сийярто заявил, что правительство Америки, которое выступает за войны, миграцию и гендер, ведут компанию лжи против Венгрии. Он сказал, что в этот раз клеветать стал Джейк Салливан, который занимает должность помощника президента по вопросам нацбезопасности США. Глава МИД считает, что выступления Салливана дают понять, что Америка попала в тяжелое положение.

Дипломат подчеркнул, что Венгрия выступает против войны, против гендера и против миграции, в отличие от других стран Запада.

Напомним, что ранее Сийярто также обвинил во лжи Джо Байдена, когда он начал высказываться против Виктора Орбана.