Из-за промедлений в Конгрессе США Пентагон до сих пор не получил деньги, чтобы восстановить вооружение

Пентагон не получил деньги на замену поставленного Украине оружия

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

В Пентагоне сообщили, что они до сих пор не получили деньги для замены оружия, которое поставили на Украину. Они говорят о том, что Конгресс США все еще не выделил финансирование.

Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.

Один из высокопоставленных военных Америки сказал, что при тех финансах, что имеет Пентагон на данный момент, компенсировать то, что было поставлено на Украину, не удается.

Пентагон поставил на Украину вооружение, стоимость которого равняется примерно 10 миллионам долларов. А средств на пополнение запасов военного ведомства нет из-за застоя в Конгрессе.

Ожидается, что финансирование на восполнение вооружения включат в запрос на выделение необходимой дополнительной помощи таким странам, как Украина, Тайвань и Израиль. Но этот закон еще не получил одобрение в Конгрессе Америки.

Предупреждают, что недостаток в оружии отразится на ВС Америки, если деньги для восстановления оружия, которое получил Киев, не будут получены Пентагоном.

Напомним, что недавно Джо Байденом был подписан закон о финансировании некоторых ведомств Америки. Но Пентагон не вошел в этот список.