Из-за промедлений в Конгрессе США Пентагон до сих пор не получил деньги, чтобы восстановить вооружение

В Пентагоне сообщили, что они до сих пор не получили деньги для замены оружия, которое поставили на Украину. Они говорят о том, что Конгресс США все еще не выделил финансирование.

Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.