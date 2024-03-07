По новому соглашению между Францией и Молдавией Париж создаст военную миссию

Франция подписана с Молдавией документ о военном сотрудничестве

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Во время визита молдавской делегации во главе с президентом Майей Санду во Францию министры обороны двух стран, Себастьян Лекорню и Анатолий Носатый, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Церемония подписания состоялась 7 марта в Париже после выступлений глав государств. Помимо этого, стороны заключили соглашение об экономическом сотрудничестве на период с 2024 по 2029 год.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие месяцы Франция откроет постоянную миссию Минобороны в Кишиневе. Ее целью станет обучение молдавских военнослужащих, что позволит "усилить сотрудничество в сфере обучения и подготовки военных, а также повысить совместимость вооруженных сил" двух стран.

Макрон обратился к Санду со словами, что Евросоюз и Франция выступают на стороне Молдавии и готовы помочь ей ради ее европейского будущего. Он также отметил, что на встрече доноров помощи Украине, прошедшей в Париже 26 февраля, западные страны подчеркнули необходимость инвестиций в безопасность и суверенитет Молдавии.

По словам молдавского Министерства обороны, новое соглашение актуализирует договор об оборонном взаимодействии, подписанный Парижем и Кишиневом в 1998 году, и "создаст основу для углубления сотрудничества". Актуализация обусловлена обострением вызовов региональной безопасности.

Офис французского президента заявил, что соглашение является свидетельством поддержки Францией независимости и суверенитета Молдавии в контексте ситуации на Украине.

В сентябре 2023 года министры обороны двух стран подписали договор о намерениях, который стал основой для нынешнего соглашения. Центральным вопросом в отношениях двух оборонных ведомств является поддержка Франции Молдавии в процессе трансформации ее армии. Лекорню сообщил, что Франция направит в Молдавию свою военную миссию.

Кроме этого, Кишинев смог договориться с компанией Thales о закупке многоцелевого радара Ground Master 200.