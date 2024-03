По меньшей мере два моряка погибли из-за ракетного удара хуситов, сообщает посольство Великобритании в Сане

Два члена экипажа погибли в результате ракетной атаки на судно True Confidence в Аденском заливе, сообщает посольство Великобритании в Сане.

