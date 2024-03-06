По меньшей мере два моряка погибли из-за ракетного удара хуситов, сообщает посольство Великобритании в Сане

Два члена экипажа погибли в результате ракетной атаки на судно True Confidence в Аденском заливе, сообщает посольство Великобритании в Сане.
"Трагически погибли два невинных моряка", - говорится в заявлении посольства в социальных сетях. Дипломатическое представительство выразило соболезнования близким жертв и настоятельно призвало хуситов прекратить атаки.
Агентство Reuters со ссылкой на источник в судоходной отрасли сообщило, что три члена экипажа числятся пропавшими без вести, а еще четверо получили ожоги серьезной степени.
Представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что по судну было запущено несколько противокорабельных ракет. Удар был точным и привел к пожару на судне, уточнил представитель.
"Атака произошла после того, как экипаж судна проигнорировал предупреждения со стороны йеменских военно-морских сил", - добавил представитель военных.
До этого, 18 февраля, хуситы атаковали британское судно Rubymar все в том же Аденском заливе. Сухогруз получил серьезные повреждения и затонул, экипажу удалось спастись. Судно перевозило 21 тысячу тонн удобрений, состав которых может представлять угрозу для окружающей среды.
С осени 2023 года йеменские хуситы совершают нападения на американские и британские корабли. Кроме этого под удары попадают суда, связанные с Израилем. Эти действия предприняты в ответ на израильскую операцию в секторе Газа. Соединенные Штаты Америки и Великобритания с начала 2024 года наносят ответные удары по позициям и объектам хуситов в Йемене.
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