Молдавия объявила о выходе из Договора о вооружённых силах в Европе

Правительство Молдавии 6 марта объявило о выходе из страны из ДОВСЕ (договора об обычных вооружённых силах в Европе). Договор был заключён в 1990 году между странами НАТО и бывшими странами Организации Варшавского договора.
Россия приостановила участие в ДОВСЕ в 2007 году и в 2023 году полностью из него вышла. Выход из ДОВСЕ Молдавии с учётом её весьма слабых возможностей в сфере обороны имеет символическое значение. Это является подтверждением того, что Кишинев намерен идти по пути эскалации отношений с Россией и Приднестровьем и в будущем армия Молдавии может быть использована в нападении на Приднестровье и российских миротворцев, служащих там.
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