Американское информационное агентство Bloomberg обвинило правительство Китая в холодном отношении к послу и дипломатам Украины.
В материале агентства говорится о том, что Китай направил своего дипломата в Киев для урегулирования конфликта, но в самом Пекине решили игнорировать посла Украины.
В агентстве считают, что действия Ли Хуэя не принесут никаких результатов. Дело в том, что этот дипломат — бывший посол Китая в Москве. Поэтому Запад настроен на то, что его действия будут продиктованы желанием поддержать Россию и прийти к выгодному для нашей страны разрешению конфликта.
В материале упоминается, что Павел Рябкин, который является послом Украины в Пекине, за все время своего пребывания в стране (с лета 2023 года) был всего на нескольких встречах с министрами Китая, в то время как запросы отправлял в большее количество министерств и муниципалитетов страны.
А вот российскому послу Игорю Моргулову повело больше, и он организовал около 27 встреч в 2023 году российских государственных деятелей с правительством Китая.
МИД Китая на вопрос об отсутствии встреч с послом Украины заявило, что ничего не препятствует связи между их страной и Киевом.
Ранее говорилось о том, что Китай готов быть посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной и помочь им достичь перемирия.
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