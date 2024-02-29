Великобритания начала готовиться к кончине Карла III

Express: Англия готовится к смерти короля

Власти Англии готовят план мероприятий на случай кончины короля Карла III, у которого было обнаружено серьезное заболевание. Информацией поделилось издание Express.

Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet is licensed under Public domain

План мероприятий назвали "Мост Менай" в честь подвесного моста в Уэльсе. Это наименование выбрали в связи с крепкими отношениями монарха с регионом. Чарльз был принцем Уэльским дольше всех остальных.

Исходя из статьи, план предполагает, как народу объявят о смерти короля, как пройдет официальный траур и государственные похороны. Также издание раскрыло некие подробности плана. Например, в первую очередь о смерти короля доложат премьер-министру и другим ключевые должностным лицам, затем уже объявят о кончине по телевидению. После этого принца Уильяма провозгласят королем, и он проведет выступление перед народом.

Добавим, что в начале февраля в СМИ появилась информация об онкологическом заболевании, которое обнаружили у 75-летнего короля Британии.