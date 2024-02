Великобритания начала готовиться к кончине Карла III

Власти Англии готовят план мероприятий на случай кончины короля Карла III, у которого было обнаружено серьезное заболевание. Информацией поделилось издание Express.

Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet is licensed under Public domain