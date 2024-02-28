Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, сказал, что альтернативный проект США по сектору Газа не нацелен на прекращение огня и СБ ООН не должен его поддерживать

Небензя: Россия требует отказаться от поддержки резолюции США по сектору Газа

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, сказал, что альтернативный проект США по сектору Газа не нацелен на прекращение огня.

Фото: www.kremlin.ru by Эскиндер Дебебе

"Это никакая не альтернатива, а еще одна лицензия на убийство мирных палестинцев, которую США вознамерились выдать Израилю, подписав под ней на этот раз СБ ООН. Призываем членов совета не поддерживать это деструктивное начинание", — заявил он.

Василий Небензя уверен, что необходимо срочно прекратить огонь и убедить Израиль в необходимости соблюдения им норм международного гуманитарного права, в противном случае гуманитарная катастрофа в секторе Газа неизбежна.

Ещё 20 февраля США вновь использовали своё право вето и заблокировали проект резолюции, предложенный Алжиром, с требованием незамедлительно прекратить огонь. За его принятие проголосовали тринадцать из пятнадцати членов Совета Безопасности, кроме самих США и Великобритании, которая от голосования воздержалась.

Василий Небензя высказался также по ситуации с приостановкой финансирования БАПОР (агентства ООН для помощи палестинским беженцам в Иордании, Ливане, Сирии, секторе Газа и Западном берегу, включая Восточный Иерусалим) из-за подозрений, что некоторый сотрудники этого агентства связаны с движением ХАМАС.

"Рассчитываем, что у Совета в ближайшие дни будет возможность отдельно обсудить данный сюжет", — заявил он.

Василий Небензя напомнил о резолюции 2417, принятой СБ ООН в 2018 г., в которой осуждается такой метод ведения войны как использование голода против мирного населения.