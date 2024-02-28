Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, сказал, что альтернативный проект США по сектору Газа не нацелен на прекращение огня.
"Это никакая не альтернатива, а еще одна лицензия на убийство мирных палестинцев, которую США вознамерились выдать Израилю, подписав под ней на этот раз СБ ООН. Призываем членов совета не поддерживать это деструктивное начинание", — заявил он.
Василий Небензя уверен, что необходимо срочно прекратить огонь и убедить Израиль в необходимости соблюдения им норм международного гуманитарного права, в противном случае гуманитарная катастрофа в секторе Газа неизбежна.
Ещё 20 февраля США вновь использовали своё право вето и заблокировали проект резолюции, предложенный Алжиром, с требованием незамедлительно прекратить огонь. За его принятие проголосовали тринадцать из пятнадцати членов Совета Безопасности, кроме самих США и Великобритании, которая от голосования воздержалась.
Василий Небензя высказался также по ситуации с приостановкой финансирования БАПОР (агентства ООН для помощи палестинским беженцам в Иордании, Ливане, Сирии, секторе Газа и Западном берегу, включая Восточный Иерусалим) из-за подозрений, что некоторый сотрудники этого агентства связаны с движением ХАМАС.
"Рассчитываем, что у Совета в ближайшие дни будет возможность отдельно обсудить данный сюжет", — заявил он.
Василий Небензя напомнил о резолюции 2417, принятой СБ ООН в 2018 г., в которой осуждается такой метод ведения войны как использование голода против мирного населения.
"Важно также не забывать, что, согласно положениям упомянутой резолюции, против тех, кто препятствует гуманитарному доступу к нуждающимся, Совет Безопасности вправе рассмотреть вопрос введения санкционных мер. Полагаем, что сейчас самое время это положение задействовать", — добавил он.
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