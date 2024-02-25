Анналена Бербок съездила в экстремальный тур на черноморское побережье Украины

Анналена Бербок посетила Одессу

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Украину. На этот раз она не ограничилась церемониальным визитом в Киев, но и посетила Одессу. Во время её визита в городе началась воздушная тревога, продолжавшаяся 18 минут. Бербок предусмотрительно укрыли в бункере. После возвращения из Одессы Анналена Бербок резко высказалась о самой России и политиках, симпатизирующих ей, обвинив их в незнании ситуации. Впрочем, украинцы всегда включают сирену воздушной тревоги во время визита высокопоставленных гостей из западных стран.

Фото: flickr.com by Heinrich-Böll-Stiftung from Berlin, Deutschland is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Анналена Бербок-глава МИД Германии и "Партии Зелёных". Является одним из самых влиятельных и вместе с тем некомпетентных министров в правительстве Олафа Шольца. Её непрофессионализм компенсируется её крайне русофобской позицией и преданностью интересам "коллективного Запада". Владимир Путин отметил в интервью Павлу Зарубину на прошлой неделе, что она враждебно относится не только к нашей, но и к свой стране.