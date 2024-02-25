Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Украину. На этот раз она не ограничилась церемониальным визитом в Киев, но и посетила Одессу. Во время её визита в городе началась воздушная тревога, продолжавшаяся 18 минут. Бербок предусмотрительно укрыли в бункере. После возвращения из Одессы Анналена Бербок резко высказалась о самой России и политиках, симпатизирующих ей, обвинив их в незнании ситуации. Впрочем, украинцы всегда включают сирену воздушной тревоги во время визита высокопоставленных гостей из западных стран.
Анналена Бербок-глава МИД Германии и "Партии Зелёных". Является одним из самых влиятельных и вместе с тем некомпетентных министров в правительстве Олафа Шольца. Её непрофессионализм компенсируется её крайне русофобской позицией и преданностью интересам "коллективного Запада". Владимир Путин отметил в интервью Павлу Зарубину на прошлой неделе, что она враждебно относится не только к нашей, но и к свой стране.
Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.