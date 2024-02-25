Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дональд Трамп не оставил сопернице по праймериз никаких шансов на победу
Нивяник и ромашка станут прекрасными украшениями сада
ТОП-5 самых надежных рамных внедорожников на вторичном рынке России, пользующихся огромной популярностью
Как использовать решетку в плите для вкусных тостов, запеченных овощей и ароматного шашлыка
Макароны в идеальной кастрюле: избегаем распространенных ошибок при варке
Министр спорта РФ Матыцын сообщил, что ждёт окончательных рекомендаций от МОК по участию в ОИ-2024
Психиатр Шуров объяснил, как распознать клиническую депрессию и куда идти за помощью
В Германии подозревают Россию в причастности к убийству Кузьминова в Испании
Владимир Путин прокомментировал написание монографии, посвящённой 10-летию воссоединения России и Крыма
Анналена Бербок съездила в экстремальный тур на черноморское побережье Украины

Анналена Бербок посетила Одессу

1:03
Мир

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Украину. На этот раз она не ограничилась церемониальным визитом в Киев, но и посетила Одессу. Во время её визита в городе началась воздушная тревога, продолжавшаяся 18 минут. Бербок предусмотрительно укрыли в бункере. После возвращения из Одессы Анналена Бербок резко высказалась о самой России и политиках, симпатизирующих ей, обвинив их в незнании ситуации. Впрочем, украинцы всегда включают сирену воздушной тревоги во время визита высокопоставленных гостей из западных стран.

Анналена Бербок посетила Одессу
Фото: flickr.com by Heinrich-Böll-Stiftung from Berlin, Deutschland is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Анналена Бербок-глава МИД Германии и "Партии Зелёных". Является одним из самых влиятельных и вместе с тем некомпетентных министров в правительстве Олафа Шольца. Её непрофессионализм компенсируется её крайне русофобской позицией и преданностью интересам "коллективного Запада". Владимир Путин отметил в интервью Павлу Зарубину на прошлой неделе, что она враждебно относится не только к нашей, но и к свой стране. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Оставался неподвижным 34 миллиона лет: подо льдами Восточной Антарктиды обнаружили удивительные формы рельефа

Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.

Британские ученые обнаружили древний речной ландшафт подо льдами Антарктиды
13-кратный чемпион мира Фуркад призвал немецкого биатлониста Долля "наслаждаться до конца" на фоне новости о завершении карьеры
"Наслаждайся до конца": 13-кратный чемпион мира Фуркад высказался о намерении завершить карьеру Бенедиктом Доллем
Более красивый вид и пышное цветение: что делать, чтобы древовидная гортензия была красивой
Никогда не выбрасывайте луковую шелуху. Благодаря ей урожай огурцов намного больше
"Разбавление" элитных подразделений ВСУ пенсионерами ускорит поражение Киева Дмитрий Плотников Сенатор Рогозин: для зачистки Украины нужно применять самое могущественное оружие Олег Володин
Арбенина назвала кривоногими упырями организаторов фестиваля по чирлидингу, отменивших её концерты на Сахалине
Как понять, почему ваша кошка кусается во время ласк
В Совфеде описали будущую зачистку Украины "оружием, которое РФ ещё не применяла"
В Совфеде описали будущую зачистку Украины "оружием, которое РФ ещё не применяла"
Последние материалы
Министр спорта РФ Матыцын сообщил, что ждёт окончательных рекомендаций от МОК по участию в ОИ-2024
Анналена Бербок посетила Одессу
Психиатр Шуров объяснил, как распознать клиническую депрессию и куда идти за помощью
В Германии подозревают Россию в причастности к убийству Кузьминова в Испании
Владимир Путин прокомментировал написание монографии, посвящённой 10-летию воссоединения России и Крыма
Стилист Скороходова рассказала про трендовые оправы очков весны-лета 2024 года
Врачи рассказали, как пожилым получать более качественную помощь врачей
ТОП-5 новых сортов белокочанной капусты для дачи
Соскин: Зеленский не может остановить саботаж фермеров Польши на границе
Вышел трейлер нового тактического сурвайвл-хоррора The Forever Winter
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников