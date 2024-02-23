Секретариат ОДКБ не получал официальных уведомлений от Армении по поводу её выхода

Армения пока не уведомила ОДКБ о намерении выйти из организации

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир

Никол Пашинян вновь публично заявил о намерении выйти из ОДКБ. Однако никаких формальных документов в секретариат организации направлено не было.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Армянский премьер-министр про наущению западных кураторов пытается переложить свою ответственность за разгром во II Карабахской войне 2020 года и сдачу Степанакерта в 2023 году на Россию и её союзников по ОДКБ, которые якобы не выполнили обязательств по защите Армении. Однако с точки зрения международного права Армения сама обеспечила себе такой печальный исход: сначала Ереван не признавал легитимность Нагорно-Карабахской республики. Затем в ходе вторжения войск Азербайджана Армения также не пришла на помощь НКР в полной мере. Наконец после того, как в 2021 году премьер-министр Армении прямо признал Карабах частью Азербайджана, то в Баку сочли, что дальнейшие переговоры с Степанакертом не требуются и необходима полная его капитуляция.

Чтобы сохранить власть, армянский лидер решил фактически предать интересы российско-армянского союзничества и теперь он всё более приближается к Западу в антироссийской риторике.