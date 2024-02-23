Секретариат ОДКБ не получал официальных уведомлений от Армении по поводу её выхода

Никол Пашинян вновь публично заявил о намерении выйти из ОДКБ. Однако никаких формальных документов в секретариат организации направлено не было.
Армянский премьер-министр про наущению западных кураторов пытается переложить свою ответственность за разгром во II Карабахской войне 2020 года и сдачу Степанакерта в 2023 году на Россию и её союзников по ОДКБ, которые якобы не выполнили обязательств по защите Армении. Однако с точки зрения международного права Армения сама обеспечила себе такой печальный исход: сначала Ереван не признавал легитимность Нагорно-Карабахской республики. Затем в ходе вторжения войск Азербайджана Армения также не пришла на помощь НКР в полной мере. Наконец после того, как в 2021 году премьер-министр Армении прямо признал Карабах частью Азербайджана, то в Баку сочли, что дальнейшие переговоры с Степанакертом не требуются и необходима полная его капитуляция.
Чтобы сохранить власть, армянский лидер решил фактически предать интересы российско-армянского союзничества и теперь он всё более приближается к Западу в антироссийской риторике.
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