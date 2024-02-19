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Ландсбергис предупредил Запад о возможной атаке России на НАТО после победы на Украине

Глава МИД Литвы заявил о возможном нападении России на НАТО

1:18
Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предупредил своих западных коллег о возможном внезапном нападении России на страны НАТО.

Глава МИД Литвы заявил о возможном нападении России на НАТО
Фото: flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как пишет Der Spiegel, литовский дипломат назвал Россию "очень агрессивным соседом", и обвинил в том, что та якобы хочет проверить НАТО. В связи с этим Ландсбергис призвал альянс подготовиться к возможному конфликту с Москвой.

По мнению главы МИД Литвы, угроза для НАТО со стороны РФ существует со всех сторон — севера и юга, востока и запада. Также он призвал партнёров продолжать помогать Украине, в том числе поставить Киеву дальнобойные ракеты "Таурус".

Ландсбергис добавил, что если украинская сторона не получит нового оружия, то Россия якобы может пойти дальше и атаковать другие страны, в том числе саму Литву, которая граничит с Калининградской областью.

Наконец, глава литовского министерства иностранных дел выразил обеспокоенность возможным отказом США от роли защитницы Европы, и выразил надежду, что Украина "сможет остановить Россию".

Напомним, ранее СМИ запечатлели Габриэлюса Ландсбергиса в потрёпанном виде. Дипломат объяснил это своей озабоченностью ситуацией на Украине. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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