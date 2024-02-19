"Всё плохо": глава МИД Латвии в двух словах объяснил свой мрачный вид в Мюнхене

Глава МИД Латвии объяснил свой мрачный вид в Мюнхене ситуацией на Украине

1:24 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Министр иностранных дел Латвии Габриелюс Ландсбергис в соцсети X* объяснил свой мрачный вид на конференции по безопасности в Мюнхене положением дел на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Augustas Didžgalvis is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам Ландсбергиса, в отличие от многих других участников Мюнхенской конференции, он трезво оценивает ситуацию, не закрывая глаз на все её негативные стороны.

"Кто-то должен говорить всё, как есть. Так что вот как дела обстоят: всё плохо", — написал министр.

Глава МИД Латвии добавил, что оптимизма ему не внушает ситуация со снабжением ВСУ, где всё острее ощущается нехватка боеприпасов всех типов. Ландсбергис признал, что Украине приходится отступать, что ставит Европу перед опасностью, когда странам НАТО придётся применить пятую статью устава альянса. Напомним, она гласит, что нападение на одного из членов приравнивается к атаке на НАТО в целом.

17 февраля стало известно о полном освобождении Вооружёнными силами РФ города Авдеевка в Донецкой Народной Республике. Это стало следующей крупной катастрофой ВСУ после провала летнего контрнаступления в 2023 году. На фоне нехватки вооружений, ракет, снарядов и личного состава Украина настойчиво просит коллективный Запад об активном оказании любых видов помощи.

* Ранее Twitter, заблокирована на территории РФ