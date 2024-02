Вопрос о деменции Джо Байдена подняли даже "демократы"

Your browser does not support the audio element.

Деменцию Джо Байдена уже не скрыть — США выдвинут на ноябрьские выборы нового кандидата на пост президента.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States