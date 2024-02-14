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Вопрос о деменции Джо Байдена подняли даже "демократы"

Вопрос о недееспособности Байдена подняли даже высшие должностные лица

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Мир

Деменцию Джо Байдена уже не скрыть — США выдвинут на ноябрьские выборы нового кандидата на пост президента.

Вопрос о недееспособности Байдена подняли даже высшие должностные лица
Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States

Об этом заявил политолог и публицист Игорь Пшеничников.

По его словам, в американском инфополе уже вовсю обсуждают старческую немощь президента Штатов. Причём тема даже популярна и у демократов, которые до этого делали вид, что с ним всё нормально.

"Спецпрокурор Роберт Хёр в своём докладе просто уничтожил образ Байдена как человека, который способен принимать какие-то разумные решения. Байден по этому поводу сделал срочное заявление, напирая на то, что он ещё "ого-го", но этим лишь подогрел интерес к проблеме", — цитирует "Царьград" аналитика.

С другой стороны, вице-президент Камала Харрис на фоне тревоги избирателей заявила, что готова быть врио. Но тут главное не то, что она способна, а то, что Джо Байден не способен, подытожил Пшеничников.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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