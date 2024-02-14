Вопрос о деменции Джо Байдена подняли даже "демократы"

Вопрос о недееспособности Байдена подняли даже высшие должностные лица

0:57 Your browser does not support the audio element. Мир

Деменцию Джо Байдена уже не скрыть — США выдвинут на ноябрьские выборы нового кандидата на пост президента.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States

Об этом заявил политолог и публицист Игорь Пшеничников.

По его словам, в американском инфополе уже вовсю обсуждают старческую немощь президента Штатов. Причём тема даже популярна и у демократов, которые до этого делали вид, что с ним всё нормально.

"Спецпрокурор Роберт Хёр в своём докладе просто уничтожил образ Байдена как человека, который способен принимать какие-то разумные решения. Байден по этому поводу сделал срочное заявление, напирая на то, что он ещё "ого-го", но этим лишь подогрел интерес к проблеме", — цитирует "Царьград" аналитика.

С другой стороны, вице-президент Камала Харрис на фоне тревоги избирателей заявила, что готова быть врио. Но тут главное не то, что она способна, а то, что Джо Байден не способен, подытожил Пшеничников.