США на фоне введения санкций установили рекорд по закупкам урана у России

США установили рекорд по закупкам у России урана в 2023 году

1:24 Your browser does not support the audio element. Мир

В 2023 году США закупили у России уран на сумму в 1,2 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую службу статистики.

Фото: flickr.com by Peretzp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Стремительный рост закупок российского низкообогащённого урана эксперты объясняют предстоящим введением США санкций против РФ. Соответствующий законопроект одобрили в нижней палате Конгресса Соединённых Штатов, он будет действовать в ближайшие полтора десятка лет, но может быть отменён, если приобретение ресурса у России станет отвечать национальным интересам Вашингтона.

На этом фоне США начали лихорадочно закупать российский уран, что привело в итоге к установлению нового рекорда — впервые с 2010 года стоимость поставок превысила один миллиард долларов. Всего РФ поставила Соединённым Штатам в 2023 году более семисот тонн низкообогащённого урана на сумму в 1,2 миллиарда и стала их ключевым партнёром в этой сфере, обойдя Германию и Великобританию.

Американская сторона неоднократно сообщала о желании полностью освободиться от российского уранового импорта, с этой целью Вашингтон усиливает сотрудничество с другими западными странами, а также Японией, пытаясь наладить поставки нужного объёма ресурса, используемого в качестве топлива на атомных электростанциях.