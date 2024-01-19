Власти Казахстана решили с 1 марта перейти на единый часовой пояс

Казахстан перейдет весной на единый часовой пояс

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Власти Казахстана ради удобства и сохранения здоровья населения решили перевести всю страну на единый часовой пояс. Переход свершится уже 1 марта этого года. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Фото: phonoteka

До сих пор в Казахстане действуют два часовых пояса: UTC+5 и UTC+6. Но в поясе UTC+5 находятся лишь западные регионы Казахстана. А к исчислению времени по UTC+6 возникли претензии: как у населения, так и у властей государства. Говорят, что это время не соответствует естественному солнечному времени. А значит – плохо влияет на биоритмы, на здоровье, способствует возникновению бессонницы и других недугов.

Поэтому уже с первого дня весны весь Казахстан перейдет на единый часовой пояс – UTC+6 .

Власти Казахстана уже внесли изменения в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан".