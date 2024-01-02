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Офицер ВСУ с позывным "бот" заявил о неэффективности украинской авиации

0:41
Мир

Командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным "Бот" высказал мнение, что украинская авиация не способна предоставить достаточную поддержку сухопутным подразделениям в боевых условиях.

Офицер ВСУ с позывным "бот" заявил о неэффективности украинской авиации
Фото: t.me/RVvoenkor

Он отметил, что авиация часто присутствует над полем боя, но ее эффективность считается низкой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о выпуске 500 ракет и беспилотников за пять дней, а посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон разрешил ВСУ самостоятельно выбирать дальность ударов с использованием системы РСЗО HIMARS.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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