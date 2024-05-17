Психолог рассказала о приёме, который поможет бороться со стрессом на экзаменах

Согласно мнению детского психолога Натальи Наумовой, для стимуляции памяти, оптимизации работы мозга и преодоления стресса во время экзамена необходимо расслабить мышцы рук и ног. Она также рекомендует, если есть возможность покинуть аудиторию, похлопать себя по рукам, ногам и немного подвигаться, сообщает NEWS. ru.
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По словам специалиста, для улучшения работы мозга, повышения внимательности и памяти во время экзамена рекомендуется активно задействовать мышцы тела.
"Напрягаем и расслабляем все мышцы рук и ног, в зависимости от ситуации. Если есть возможность выйти, можно похлопать себя по рукам и ногам, немного подвигаться, чтобы стать активнее. Самое главное — мыслить позитивно, и все получится", — поделилась Наталья Наумова.
Психолог подчеркнула, что во время экзаменов родителям необходимо поддерживать ребенка и не ругать. Наумова уточнила, что это позволит уменьшить напряжение у школьника.
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения;
планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.