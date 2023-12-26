В Верховной Раде Украины заявили об отсутствии денег на мобилизацию в 500 тысяч человек. По словам депутата Ярослава Железняка, в настоящее время бюджет Украины не имеет таких средств.
"Думаю, господин президент [Украины Владимир Зеленский - ред.] немного ошибся, не полмиллиарда [гривен нужно на мобилизацию 500 тысяч человек. — ред.], а больше, если по тем цифрам, которые у нас", — заметил политик в комментарии YouTube-каналу "Украинская правда".
При этом Железняк обратил внимание на то, что оборонный бюджет страны на следующий год уже сократился на 300 миллиардов гривен (то есть, почти восемь миллиардов долларов) по сравнению с 2023 годом. Как указал депутат Рады, тратить свои деньги на военные нужды киевского режима разрешила только Норвегия. Остальные же партнёры не дадут Украине таких средств.
Напомним, что за последние годы мобилизацию на Украине объявляли уже дважды. Первая, частичная, началась в марте 2014 года. Она была инициирована исполняющим обязанности президента страны Александром Турчиновым.
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