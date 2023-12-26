Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Увольнение Анатолия Черняева из Института философии РАН
Вкуснейший гранатовый соус для новогоднего стола
Sohu: США совершили фатальную ошибку, позарившись на российские активы
Японская компания Mitsui & Co. отзывает сотрудников из проекта "Арктик СПГ — 2" из-за санкций США
ФАС выяснила, кто в России наживается наживается на спекуляции цен на яйца
Диетолог Соломатина рассказала, как рассчитать ежедневную норму сахара
Волшебство на участке: идеи и правила украшения ёлки к Новому году
Биологи раскрыли секрет вечной зелени хвойных
Обнаружены тела молодой пары в Волгограде: передозировка наркотиками

Депутат Рады Железняк: у Украины нет денег на масштабную мобилизацию

1:17
Мир

В Верховной Раде Украины заявили об отсутствии денег на мобилизацию в 500 тысяч человек. По словам депутата Ярослава Железняка, в настоящее время бюджет Украины не имеет таких средств.

Депутат Рады Железняк: у Украины нет денег на масштабную мобилизацию
Фото: "Час Пик"

"Думаю, господин президент [Украины Владимир Зеленский - ред.] немного ошибся, не полмиллиарда [гривен нужно на мобилизацию 500 тысяч человек. — ред.], а больше, если по тем цифрам, которые у нас", — заметил политик в комментарии YouTube-каналу "Украинская правда".

При этом Железняк обратил внимание на то, что оборонный бюджет страны на следующий год уже сократился на 300 миллиардов гривен (то есть, почти восемь миллиардов долларов) по сравнению с 2023 годом. Как указал депутат Рады, тратить свои деньги на военные нужды киевского режима разрешила только Норвегия. Остальные же партнёры не дадут Украине таких средств.

Напомним, что за последние годы мобилизацию на Украине объявляли уже дважды. Первая, частичная, началась в марте 2014 года. Она была инициирована исполняющим обязанности президента страны Александром Турчиновым.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Виновата Ивлеева: фанаты Лолиты Милявской сдают билеты на её концерты

Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.

СМИ: поклонники массово сдают билеты на концерты Лолиты
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
Иван Ургант возвращается на экран в новогоднем проекте "Первый Новый год"
"Сельдь под шубой" станет в 100 раз вкуснее: дело в одной хитрости с луком
Смертников ВСУ отвлекли ударом по БДК "Новочеркасск" Любовь Степушова Удары по мостам на Украине: взвешиваем все "за" и "против" Дмитрий Плотников Албания и Италия договариваются по приёму мигрантов Михаил Плисюк
Милявская о наказании за "голую вечеринку" Ивлеевой: живой человек делает работу над ошибками
Рассада будет крепкой, если положить в грунт эти ингредиенты
Тесто для вкусных пельменей: накормите целую компанию — не надо будет стоять у плиты 1 января
Тесто для вкусных пельменей: накормите целую компанию — не надо будет стоять у плиты 1 января
Последние материалы
Японская компания Mitsui & Co. отзывает сотрудников из проекта "Арктик СПГ — 2" из-за санкций США
ФАС выяснила, кто в России наживается наживается на спекуляции цен на яйца
Диетолог Соломатина рассказала, как рассчитать ежедневную норму сахара
Волшебство на участке: идеи и правила украшения ёлки к Новому году
Депутат Рады Железняк: у Украины нет денег на масштабную мобилизацию
Биологи раскрыли секрет вечной зелени хвойных
Обнаружены тела молодой пары в Волгограде: передозировка наркотиками
Простой и нежный торт с фруктами и сметаной: без выпечки, всего за пять минут
В кадетском корпусе Башкирии возбуждено уголовное дело после драки между учащимися
Анастасия Ивлеева удалила антивоенные посты в Instagram*
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников