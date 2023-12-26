Первая группа летчиков ВСУ приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании

Первая группа украинских летчиков успешно завершил основной курс обучения в Великобритании и приступил к тренировкам на истребителях F-16 в Дании, сообщает правительство Британии.
Тренировки стартовали в августе и включали в себя обучение навыкам пилотирования, специальные занятия по авиационной терминологии на английском языке. Шестеро опытных украинских летчиков успешно завершили программу обучения, в то время как еще десять стажеров остаются в Великобритании для прохождения базовой летной подготовки, обучения авиамедицине и тренировок в центрифуге, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти.".
Ранее сообщалось, что на Украину в ноябре железнодорожным и автотранспортом приехало 12 F-16. Кроме того, стало известно, что ВС РФ ударит по базам НАТО, если F-16, переданные ВСУ, будут взлетать оттуда.
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