Первая группа летчиков ВСУ приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании

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Первая группа украинских летчиков успешно завершил основной курс обучения в Великобритании и приступил к тренировкам на истребителях F-16 в Дании, сообщает правительство Британии.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

Тренировки стартовали в августе и включали в себя обучение навыкам пилотирования, специальные занятия по авиационной терминологии на английском языке. Шестеро опытных украинских летчиков успешно завершили программу обучения, в то время как еще десять стажеров остаются в Великобритании для прохождения базовой летной подготовки, обучения авиамедицине и тренировок в центрифуге, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти.".

Ранее сообщалось, что на Украину в ноябре железнодорожным и автотранспортом приехало 12 F-16. Кроме того, стало известно, что ВС РФ ударит по базам НАТО, если F-16, переданные ВСУ, будут взлетать оттуда.