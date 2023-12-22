Киев потребовал помощи в возвращении сбежавших от мобилизации украинцев

1:13 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал лишать сбежавших украинцев пособий или вида на жительство тех стран, где они прячутся от мобилизации.

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Он согласился с мнением министра обороны республики Рустема Умерова о необходимости возвращать на родину тех, кто покинул её, чтобы избежать отправки на фронт, в том числе и репрессивными мерами.

Пока неясно, как это реализовать — юридические аспекты подлежат обсуждению с зарубежными партнёрами Украины на уровне министерств и ведомств.

"Это должны быть консультации с правительствами других стран, где находятся наши мужчины, с точки зрения того, может ли человек там дальше получать временный вид на жительство, иметь определенные преференции, получать помощь", — пояснил Подоляк.

Он признал неизбежной мобилизацию 450-500 тысяч человек, о которой ранее говорил Владимир Зеленский.

Иначе — капитуляция, уверен его советник. "Поэтому нам придется мобилизоваться, и говорить об этом, даже если это сложно", — заметил он.

Украинские мужчины тем временем бегут из страны, находя для этого всё новые лазейки.