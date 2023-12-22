Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал лишать сбежавших украинцев пособий или вида на жительство тех стран, где они прячутся от мобилизации.
Он согласился с мнением министра обороны республики Рустема Умерова о необходимости возвращать на родину тех, кто покинул её, чтобы избежать отправки на фронт, в том числе и репрессивными мерами.
Пока неясно, как это реализовать — юридические аспекты подлежат обсуждению с зарубежными партнёрами Украины на уровне министерств и ведомств.
"Это должны быть консультации с правительствами других стран, где находятся наши мужчины, с точки зрения того, может ли человек там дальше получать временный вид на жительство, иметь определенные преференции, получать помощь", — пояснил Подоляк.
Он признал неизбежной мобилизацию 450-500 тысяч человек, о которой ранее говорил Владимир Зеленский.
Иначе — капитуляция, уверен его советник. "Поэтому нам придется мобилизоваться, и говорить об этом, даже если это сложно", — заметил он.
Украинские мужчины тем временем бегут из страны, находя для этого всё новые лазейки.
Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).