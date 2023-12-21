Умеров: Киев планирует мобилизовать граждан, уехавших с Украины

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В Министерстве обороны Украины рассказали о намерении Украины в следующем году призвать к военной службе уехавших за рубеж граждан. Как заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров, в вопросе набора новых военнослужащих важна справедливость.

Фото: wikipedia.org by Діана Давітян is licensed under CC BY-SA 4.0

"Мы пока ещё обсуждаем, что произойдёт, если они добровольно не придут [в призывные центры — ред.]", — заметил Умеров в интервью газете Bild*.

Уточняется, что речь в данном случае идёт об украинцах в возрасте от 25 до 60 лет, которые уехали в Германию или в другие страны. Для начала украинцев попросят заявить о себе в призывные центры. По словам Умерова, в будущем их планируется заранее информировать о том, какую подготовку они будут проходить.

*На территории России ограничен доступ к порталу издания Bild по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149