Профессиональные процедуры: моментальное снятие отека на лице

Каждый год мы с нетерпением ждем лета, но высокие температуры могут вызывать отек даже у тех, кто обычно не страдает этим. Ольга Тарасова, владелица сети салонов SlowMo, предлагает не просто мириться с отечностью, а обратить внимание на профессиональные процедуры, которые могут моментально устранить ее последствия на лице.
Микротоковая терапия замечательно справляется с этой проблемой, активизируя внутриклеточный метаболизм, насыщая кожу кислородом, улучшая циркуляцию жидкости и повышая ее тонус и эластичность. Кроме того, лимфодренажное воздействие создает стойкий эффект лифтинга, а сама процедура занимает всего 15-20 минут.
Лимфодренажный массаж также эффективен для снятия отека, помимо оздоровительного воздействия на лимфатическую систему, он дарит расслабляющий эффект и хорошее настроение. Длительность процедуры обычно не превышает 30 минут.
Экспресс-уход "Огонь и лед" Is Clinical — это одна из самых популярных программ для борьбы с отеком. Сначала наносится разогревающая кислотная маска-пилинг, а затем — охлаждающий гель. Этот контраст дает не только эффект лифтинга, но и помогает выровнять тон кожи, уменьшить высыпания и сделать кожу более здоровой.
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