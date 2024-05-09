Запечённый лосось с соусом из чеснока и кинзы: это блюдо в средиземноморском стиле вам очень понравится

Запечённый лосось с чесноком и соусом из кинзы: как приготовить

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы не большой любитель рыбы? Этот рецепт запечённого лосося в средиземноморском стиле может навсегда изменить ситуацию.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

4–6 нарезанных зубчиков чеснока

Филе лосося без кожи

1 пучок свежей кинзы

1 помидор, нарезанный кружками

1/2 лайма, нарезанного кружками

1/2 стакана оливкового масла

Сок 1 лайма

Молотый чёрный перец

Соль по вкусу

Приготовление

Разогрейте духовку до 210 градусов. В кухонный комбайн добавьте чеснок, кинзу, сок лайма, оливковое масло и большую щепотку соли. Взбивайте до получения однородной массы. Выложите филе лосося на смазанный маслом противень. Приправьте солью и перцем. Выложите приготовленный соус поверх филе и равномерно распределите. Затем выложите поверх филе ломтики помидора и лайма. Запекайте 4–6 минут. Подавайте с оставшимся соусом из чеснока и кинзы.