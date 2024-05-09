Запечённый лосось с соусом из чеснока и кинзы: это блюдо в средиземноморском стиле вам очень понравится

Вы не большой любитель рыбы? Этот рецепт запечённого лосося в средиземноморском стиле может навсегда изменить ситуацию.
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
4–6 нарезанных зубчиков чеснока
Филе лосося без кожи
1 пучок свежей кинзы
1 помидор, нарезанный кружками
1/2 лайма, нарезанного кружками
1/2 стакана оливкового масла
Сок 1 лайма
Молотый чёрный перец
Соль по вкусу
Приготовление
Разогрейте духовку до 210 градусов.
В кухонный комбайн добавьте чеснок, кинзу, сок лайма, оливковое масло и большую щепотку соли. Взбивайте до получения однородной массы.
Выложите филе лосося на смазанный маслом противень. Приправьте солью и перцем. Выложите приготовленный соус поверх филе и равномерно распределите. Затем выложите поверх филе ломтики помидора и лайма. Запекайте 4–6 минут. Подавайте с оставшимся соусом из чеснока и кинзы.
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