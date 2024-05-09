Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда полезнее бегать для здоровья: утром или вечером?
В России зафиксирован резкий рост займов на ремонт и страхование автомобилей
40% компаний в Германии пожаловались на отсутствие заказов
Искусственный интеллект точно определяет возраст по фото рук
Названы лучшие породы кошек для обучения
Кинологи рассказали, чему можно научить собаку
ЦБ предупредил жителей Хакасии о новой схеме мошенничества с полисами ОМС
Спасаем увядшую рассаду
Три наилучшие процедуры для немедленного снятия отечности
Запечённый лосось с соусом из чеснока и кинзы: это блюдо в средиземноморском стиле вам очень понравится

Запечённый лосось с чесноком и соусом из кинзы: как приготовить

1:05
Еда

Вы не большой любитель рыбы? Этот рецепт запечённого лосося в средиземноморском стиле может навсегда изменить ситуацию.

Запечённый лосось с чесноком и соусом из кинзы: как приготовить
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 4–6 нарезанных зубчиков чеснока
  • Филе лосося без кожи
  • 1 пучок свежей кинзы
  • 1 помидор, нарезанный кружками
  • 1/2 лайма, нарезанного кружками
  • 1/2 стакана оливкового масла
  • Сок 1 лайма
  • Молотый чёрный перец
  • Соль по вкусу

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 210 градусов.
  2. В кухонный комбайн добавьте чеснок, кинзу, сок лайма, оливковое масло и большую щепотку соли. Взбивайте до получения однородной массы.
  3. Выложите филе лосося на смазанный маслом противень. Приправьте солью и перцем. Выложите приготовленный соус поверх филе и равномерно распределите. Затем выложите поверх филе ломтики помидора и лайма. Запекайте 4–6 минут. Подавайте с оставшимся соусом из чеснока и кинзы.
Вы удивитесь, какой он СОЧНЫЙ! ЛОСОСЬ в духовке за 7 минут
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Актриса Анастасия Макеева подвела итоги своего трёхлетнего брака со строителем Романом Мальковым

Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.

Актриса Анастасия Макеева показала фото со своей пышной свадьбы
Юморист Александр Ревва с семьёй улетел из России в Турцию
Александр Ревва с семьёй покинул Россию
Маша Зайцева раскрыла правду про брак с Алексеем Гоманом
Певица Анастасия Стоцкая показала фото со дня рождения семилетней дочери
Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская Украинцы тайком празднуют священный День Победы Дмитрий Плотников
Как относятся к русским туристам в Турции: опыт отдыха в отеле Limak Limra
Почему в саду обязательно должна расти астильба?
Для чего кошка при первой возможности ест траву: она не чистит желудок
Для чего кошка при первой возможности ест траву: она не чистит желудок
Последние материалы
Искусственный интеллект точно определяет возраст по фото рук
Названы лучшие породы кошек для обучения
Кинологи рассказали, чему можно научить собаку
ЦБ предупредил жителей Хакасии о новой схеме мошенничества с полисами ОМС
Запечённый лосось с чесноком и соусом из кинзы: как приготовить
Спасаем увядшую рассаду
Три наилучшие процедуры для немедленного снятия отечности
Итальянцы с радостью встречают русских, несмотря на отношения стран
Почему дизельные автомобили экономичнее бензиновых: основные отличия
Филипп Киркоров выразил сожаление о выборе имени для дочери
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников