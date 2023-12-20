Во вторник на сайте офиса президента Украины появилась ещё одна петиция с призывом мобилизовать чиновников и депутатов.
Ранее подобную петицию зарегистрировал депутат Рады Александр Дубинский. Она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов, автор уже оформил её в виде законопроекта и внёс в парламент.
Новую петицию пока подписали меньше 500 человек. Она призывает лишить брони депутатов, работников органов государственной власти и местного самоуправления, чтобы обеспечить украинцам равенство прав и обязанностей, гарантированное конституцией.
Накануне Владимир Зеленский провёл пресс-конференцию по итогам года, на которой сообщил о планах мобилизовать полмиллиона человек и был вынужден отвечать на вопрос о шикующих депутатах.
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