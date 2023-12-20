На сайте Зеленского появилась петиция с призывом мобилизовать депутатов

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Во вторник на сайте офиса президента Украины появилась ещё одна петиция с призывом мобилизовать чиновников и депутатов.

Фото: Офис президента Украины

Ранее подобную петицию зарегистрировал депутат Рады Александр Дубинский. Она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов, автор уже оформил её в виде законопроекта и внёс в парламент.

Новую петицию пока подписали меньше 500 человек. Она призывает лишить брони депутатов, работников органов государственной власти и местного самоуправления, чтобы обеспечить украинцам равенство прав и обязанностей, гарантированное конституцией.

Накануне Владимир Зеленский провёл пресс-конференцию по итогам года, на которой сообщил о планах мобилизовать полмиллиона человек и был вынужден отвечать на вопрос о шикующих депутатах.