Зеленский резко ответил о своих соратниках

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Владимир Зеленский весьма резко отреагировал на вопрос о разгульной жизни его соратников, прозвучавший на пресс-конференции по итогам года во вторник.

Фото: AP Photo by Evan Vucci

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач поинтересовался о мерах в отношении депутатов Рады, которых то и дело замечают шикующими в Европе.

"Спасибо за вопросы. Хотелось, чтобы вы хотя бы по одному из них мне помогали", — разозлился президент Украины.

Он признал, что не готов увольнять никого из своей команды, потому что это её может ослабить.

Депутатов не назовёшь "моральными авторитетами", согласился Зеленский. Но и их, по его словам, не выйдет легко лишить мандатов — численность Верховной рады и так на грани кворума, а выборы во время военного положения невозможны.