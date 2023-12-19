Владимир Зеленский весьма резко отреагировал на вопрос о разгульной жизни его соратников, прозвучавший на пресс-конференции по итогам года во вторник.
Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач поинтересовался о мерах в отношении депутатов Рады, которых то и дело замечают шикующими в Европе.
"Спасибо за вопросы. Хотелось, чтобы вы хотя бы по одному из них мне помогали", — разозлился президент Украины.
Он признал, что не готов увольнять никого из своей команды, потому что это её может ослабить.
Депутатов не назовёшь "моральными авторитетами", согласился Зеленский. Но и их, по его словам, не выйдет легко лишить мандатов — численность Верховной рады и так на грани кворума, а выборы во время военного положения невозможны.
Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.