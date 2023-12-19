Генштаб ВСУ предложил мобилизовать до полумиллиона человек, сообщил Владимир Зеленский во вторник на своей пресс-конференции по итогам года.
По словам украинского президента, он пока не дал согласия на такую рекордную мобилизацию — у него нет ясности о ротации и отпусках военных.
"Я пока не увидел там демобилизации", — объяснил он.
Кроме того, мобилизация подобных масштабов потребует значительных затрат — по оценке Зеленского, около 500 миллиардов гривен (больше 135 миллионов долларов).
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