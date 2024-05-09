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Как сэкономить на топливе: главные преимущества дизельных двигателей перед бензиновыми

Почему дизельные автомобили экономичнее бензиновых: основные отличия

0:34
Авто

Автомобили с дизельными двигателями экономичнее своих бензиновых аналогов благодаря нескольким ключевым особенностям.

Почему дизельные автомобили экономичнее бензиновых: основные отличия
Фото: commons.wikimedia by Рама is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France

В дизельных моторах топливо самовоспламеняется за счет высокого сжатия воздуха в цилиндрах, позволяя сэкономить на топливе во время впрыска. К тому же, дизельное топливо сгорает почти при любых пропорциях, что делает его использование более эффективным на холостых оборотах.

Благодаря более высокой плотности, дизельное горючее производит больше энергии, расходуя при этом меньшее количество топлива.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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