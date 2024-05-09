Как сэкономить на топливе: главные преимущества дизельных двигателей перед бензиновыми

Почему дизельные автомобили экономичнее бензиновых: основные отличия

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Автомобили с дизельными двигателями экономичнее своих бензиновых аналогов благодаря нескольким ключевым особенностям.

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В дизельных моторах топливо самовоспламеняется за счет высокого сжатия воздуха в цилиндрах, позволяя сэкономить на топливе во время впрыска. К тому же, дизельное топливо сгорает почти при любых пропорциях, что делает его использование более эффективным на холостых оборотах.

Благодаря более высокой плотности, дизельное горючее производит больше энергии, расходуя при этом меньшее количество топлива.