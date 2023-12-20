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Украинские мужчины бегут из страны, сопровождая инвалидов

1:30
Мир » Бывший СССР » Украина

Украинцы призывного возраста массово покидают страну, пользуясь лазейкой в запрете на выезд, признал начальник отдела организации пограничного контроля западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Игорь Матвейчук.

Украинские мужчины бегут из страны, сопровождая инвалидов
Фото: РИА Новости by Евгений Котенко

"Сейчас на Украине в месяц выдаётся около 6 тысяч разрешений на выезд из страны мужчин призывного возраста. Среди них около 15% — инвалиды и сопровождающие их лица", — уточнил он на пресс-конференции, транслировавшейся в запрещённой в РФ соцсети.

По действующим сейчас правилам разрешается выезд за рубеж вместе с инвалидом нескольких сопровождающих, если они надлежащим образом вписаны в соответствующий документ. При этом погранслужба не может проконтролировать их возвращение, да и закона, обязывающего их к этому, нет, посетовал Матвейчук.

"Знаю, что есть поручение вице-премьера о разработке изменения законодательства и правил пересечения границы, чтобы инвалида мог сопровождать только один человек, который с инвалидом, и сам должен вернуться на Украину", — добавил он.

Украинским мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну ввиду объявленной в ней всеобщей мобилизации. Исключения сделаны для негодных к строевой службе инвалидов, сопровождающих их лиц, многодетных отцов, отцов-одиночек и некоторых других категорий.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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