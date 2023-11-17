Около 20 тысяч мужчин сумели покинуть Украину с начала конфликта

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Около 20 тысяч мужчин сумели покинуть Украину с начала конфликта, подсчитала BBC, собрав данные погранслужб Венгрии, Молдавии, Польши, Румынии и Словакии.

Фото: "Час Пик"

Неясно, как им удалось пересечь границу, несмотря на запрет выезда мужчинам от 18 до 60 лет, введённый киевской властью в феврале 2022 года. Зато известно, как собирались сбежать те, кого украинские пограничники сумели задержать — их более 21 тысячи человек.

"Большинство — 14 313 человек — пытались пересечь границу пешком или переплыть, а остальные 6800 полагались на официальные документы, полученные обманным путем, в которых указывались фальшивые исключения, такие как сфабрикованные заболевания", — говорится в статье.

Таким образом, ВСУ сталкиваются с нехваткой порядка 40 тысяч личного состава. "Правительство понимает, что это не единичные случаи, речь идет о широко распространённом явлении", — подтвердил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и представитель президента в парламенте Фёдор Вениславский.

Если приплюсовать к ним десятки тысяч погибших, становится очевидным колоссальный урон обороноспособности Украины. Впрочем, народный избранник с этим не согласен.

"Я убеждён, что 95-99% украинцев готовы защищать свою независимость, суверенитет и свободу, — пояснил он. — Те, кто пытаются избежать мобилизации, составляют 1-5% от общего числа призывников. Это некритично для обороны Украины".

Вениславский предупредил, что неясно, ждёт ли беглецов наказание, если они вернутся после завершения конфликта. Он лично убеждён, что их преследование не пойдёт на пользу национальным интересам Украины.