Хотя официальные отношения между Италией и Россией осложнились после подписания итальянским премьером Мелони соглашения о безопасности с Украиной, на уровне общественности в Италии наблюдается поддержка России. Итальянцы выражали солидарность с Россией, особенно после инцидента у российского посольства в Риме, где они приносили цветы и оставляли поддерживающие записки на кириллице.
Несмотря на международные напряжения, итальянское правительство продолжает выдавать визы российским туристам, облегчая их посещение страны. Россияне по-прежнему радушно встречаются в Италии, им доступны магазины с брендовыми товарами, хотя и с ограничениями по системе Tax Free. В Риме установлены билетные автоматы с русским интерфейсом, а экскурсии и продажи карт в книжных магазинах также предлагаются на русском языке.
Однако, по информации от Фердинандо Пелаццо, руководителя Итало-российской торговой палаты, была прекращена система, позволяющая российским компаниям покупать итальянские товары за рубли. Это решение было принято в ответ на запрос Комитета по финансовой безопасности Италии.
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