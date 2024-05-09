Поддержка России итальянцами: цветы у посольства и изменения в торговле после санкций

Итальянцы с радостью встречают русских, несмотря на отношения стран

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хотя официальные отношения между Италией и Россией осложнились после подписания итальянским премьером Мелони соглашения о безопасности с Украиной, на уровне общественности в Италии наблюдается поддержка России. Итальянцы выражали солидарность с Россией, особенно после инцидента у российского посольства в Риме, где они приносили цветы и оставляли поддерживающие записки на кириллице.

Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Несмотря на международные напряжения, итальянское правительство продолжает выдавать визы российским туристам, облегчая их посещение страны. Россияне по-прежнему радушно встречаются в Италии, им доступны магазины с брендовыми товарами, хотя и с ограничениями по системе Tax Free. В Риме установлены билетные автоматы с русским интерфейсом, а экскурсии и продажи карт в книжных магазинах также предлагаются на русском языке.

Однако, по информации от Фердинандо Пелаццо, руководителя Итало-российской торговой палаты, была прекращена система, позволяющая российским компаниям покупать итальянские товары за рубли. Это решение было принято в ответ на запрос Комитета по финансовой безопасности Италии.