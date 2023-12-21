Вашингтон имеет "чёткий план" будущего развития Украины, который пока не предполагает необходимости выделения средств.
Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
У США есть "очень четкий план" развития Украины, при котором ей даже не придется помогать, сказал Блинкен на пресс-конференции, подводя итоги работы Госдепа США за уходящий год.
"Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении, который предполагает, что в выделении ей помощи на нынешнем уровне не будет необходимости", — отметил он.
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