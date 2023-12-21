США имеют "чёткий план" будущего развития Украины, но не имеют средств

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Вашингтон имеет "чёткий план" будущего развития Украины, который пока не предполагает необходимости выделения средств.

Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

У США есть "очень четкий план" развития Украины, при котором ей даже не придется помогать, сказал Блинкен на пресс-конференции, подводя итоги работы Госдепа США за уходящий год.