В Конгрессе США вдруг предложили отменить потолок цен на российскую нефть

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несколько американских конгрессменов вдруг заявили, что система по сдерживанию цен на российскую нефть "себя не оправдывает и несовершенна".

Фото: By Flcelloguy, CC BY-SA 3.0

Мало того, они даже называли, что эта система из-за своей не эффективности понесла крах. Правда, они остались верны себе и предложили ужесточить остальные антироссийские санкции.

"Пришло время признать, что схема по введению потолка цен на нефть была ошибочной", — цитирует Руслан Осташко письмо конгрессменов.

По всей вероятности, в Соединённых Штатах Америки уже начинают понимать, что терпеть их беспардонный шантаж глобальные страны больше не хотят. Так произошло, например, с Российской Федерацией, которая успешно перебросила все усилия с запада на восток.

А те, кто "повёлся на эти досужие вымыслы", вынуждены платить теперь за энергоносителей втридорога, покупая всё это у той же России, только обходными путями. Иначе как мазохизмом назвать санкционные упражнения Запада невозможно, подытожил журналист.