Несколько американских конгрессменов вдруг заявили, что система по сдерживанию цен на российскую нефть "себя не оправдывает и несовершенна".
Мало того, они даже называли, что эта система из-за своей не эффективности понесла крах. Правда, они остались верны себе и предложили ужесточить остальные антироссийские санкции.
"Пришло время признать, что схема по введению потолка цен на нефть была ошибочной", — цитирует Руслан Осташко письмо конгрессменов.
По всей вероятности, в Соединённых Штатах Америки уже начинают понимать, что терпеть их беспардонный шантаж глобальные страны больше не хотят. Так произошло, например, с Российской Федерацией, которая успешно перебросила все усилия с запада на восток.
А те, кто "повёлся на эти досужие вымыслы", вынуждены платить теперь за энергоносителей втридорога, покупая всё это у той же России, только обходными путями. Иначе как мазохизмом назвать санкционные упражнения Запада невозможно, подытожил журналист.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".