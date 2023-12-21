Премьер Венгрии Орбан оценил стоимость принятия Украины в Евросоюз: 150-190 млрд евро

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При вступлении Украины в ЕС денег не хватит на уже вошедшие в союз страны, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По словам политика, данная "услуга" Киеву обойдётся блоку в 150-190 млрд евро.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Как уточнил Орбан, вероятно, если Украину примут в ЕС, то вся помощь Брюсселя сконцентрируется на Незалежной, а уже действующим странам-членам союза денег не хватит.

"Вся та поддержка, которую до сих пор получали страны центральной Европы, в том числе Венгрия, полагалась бы им", — пояснил премьер-министр в интервью телеканалу TV2.

Он подчеркнул, что неясно, где взять 50 миллиардов евро для поддержки Киева. Если выделить эти деньги из "фонда" Евросоюза, то остальные страны недополучат необходимых денег.