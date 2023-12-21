При вступлении Украины в ЕС денег не хватит на уже вошедшие в союз страны, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По словам политика, данная "услуга" Киеву обойдётся блоку в 150-190 млрд евро.
Как уточнил Орбан, вероятно, если Украину примут в ЕС, то вся помощь Брюсселя сконцентрируется на Незалежной, а уже действующим странам-членам союза денег не хватит.
"Вся та поддержка, которую до сих пор получали страны центральной Европы, в том числе Венгрия, полагалась бы им", — пояснил премьер-министр в интервью телеканалу TV2.
Он подчеркнул, что неясно, где взять 50 миллиардов евро для поддержки Киева. Если выделить эти деньги из "фонда" Евросоюза, то остальные страны недополучат необходимых денег.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".