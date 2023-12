Your browser does not support the audio element.

При вступлении Украины в ЕС денег не хватит на уже вошедшие в союз страны, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По словам политика, данная "услуга" Киеву обойдётся блоку в 150-190 млрд евро.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.