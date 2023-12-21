Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Страна.ua": на Банковой накаляется обстановка из-за "жучка" для Залужного
Алена Кравец назвала стресс из-за неудач реальной причиной смерти Красилова
University of Virginia: американские врачи заявили о вреде пробуждения по будильнику
Жительница Ленобласти вызвала скорую помощь своей собаке, сказав, что это для ребёнка
Как часто надо играть с собственной кошкой?
ADLC: Sony неправомерно отключала сторонние геймпады для PlayStation 4
JGR Planets: Американские ученые нашли на Марсе следы геологической активности
Эти картофельные шарики станут хитом новогоднего стола
Комнатные растения нельзя поливать по этому принципу: многие цветоводы допускают ошибку

Премьер Венгрии Орбан оценил стоимость принятия Украины в Евросоюз: 150-190 млрд евро

0:53
Мир

При вступлении Украины в ЕС денег не хватит на уже вошедшие в союз страны, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По словам политика, данная "услуга" Киеву обойдётся блоку в 150-190 млрд евро.

Премьер Венгрии Орбан оценил стоимость принятия Украины в Евросоюз: 150-190 млрд евро
Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Как уточнил Орбан, вероятно, если Украину примут в ЕС, то вся помощь Брюсселя сконцентрируется на Незалежной, а уже действующим странам-членам союза денег не хватит.

"Вся та поддержка, которую до сих пор получали страны центральной Европы, в том числе Венгрия, полагалась бы им", — пояснил премьер-министр в интервью телеканалу TV2.

Он подчеркнул, что неясно, где взять 50 миллиардов евро для поддержки Киева. Если выделить эти деньги из "фонда" Евросоюза, то остальные страны недополучат необходимых денег.

Как Украина развела Евросоюз на деньги? Что рассорило заклятых друзей — Варшаву и Киев. Панорама
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Российские артисты запоют на французском в новогоднем кино

Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".

Российские артисты Орбакайте, Агутин, Валерия запоют на французском языке в новогоднем кино
Вкус детства: пышный хворост из стакана кефира и яйца накормит целую компанию
Пышный хворост: яйцо, стакан кефира — у вас будет целая гора вкусного десерта к чаю
Орхидея зацветёт как бешеная: приготовьте подкормку для растения из этого овоща — бутонов не сосчитаете
Выгнали бойцов СВО: отель под Ростовом закрыли после отказа заселять военных
Какая уже из Азий или Америк поможет Украине? Дмитрий Плотников Тайм-аут: грядёт замена США на Европу на поле помощников Киеву Алексей Гончаров ВС РФ всерьёз взялись за Новомихайловку для развития наступления на Угледар и Курахово Любовь Степушова
Про шарлотку забудете: этот пирог готовится за минуты — всё смешали и отправили в духовку
Сбежавший из России Пресняков пытается заработать на виртуальных монетах
Простая и нарядная закуска из крабовых палочек для новогоднего стола за 10 минут
Простая и нарядная закуска из крабовых палочек для новогоднего стола за 10 минут
Последние материалы
Премьер Венгрии Орбан оценил стоимость принятия Украины в Евросоюз: 150-190 млрд евро
University of Virginia: американские врачи заявили о вреде пробуждения по будильнику
Жительница Ленобласти вызвала скорую помощь своей собаке, сказав, что это для ребёнка
Как часто надо играть с собственной кошкой?
ADLC: Sony неправомерно отключала сторонние геймпады для PlayStation 4
JGR Planets: Американские ученые нашли на Марсе следы геологической активности
Эти картофельные шарики станут хитом новогоднего стола
Комнатные растения нельзя поливать по этому принципу: многие цветоводы допускают ошибку
Нет ничего проще: сытные пирожки на завтрак или ужин всего из трёх ингредиентов
Жители Нижневартовска жалуются на пропажу яиц с полок магазинов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников