Лидерам стран еврозоны стоит содействовать вступлению Украины в Евросоюз (ЕС), пишут авторы Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Лео Литра и Леся Огрызко. В своем новом материале для аналитического центра они описывают, что должны сделать еврочиновники для интеграции Киева в ЕС.

Фото: Openverse by conall is licensed under CC BY 2.0