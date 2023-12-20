Лидерам стран еврозоны стоит содействовать вступлению Украины в Евросоюз (ЕС), пишут авторы Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Лео Литра и Леся Огрызко. В своем новом материале для аналитического центра они описывают, что должны сделать еврочиновники для интеграции Киева в ЕС.
Европейские лидеры на прошлой неделе согласились начать переговоры о вступлении с Украиной. Этот исторический шаг не был ранним рождественским подарком; и он не сопровождался “скидкой военного времени” для Киева. Это было решение, принятое с учетом прогресса украинского правительства в проведении реформ. Это также произошло, несмотря на возражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который покинул зал заседаний, вместо того чтобы воспользоваться своим правом вето.
Однако Орбан выполнил свои угрозы заблокировать “Украинский фонд” в размере 50 миллиардов евро, пакет финансирования, который будет иметь фундаментальное значение для экономического развития и восстановления Украины. Европейский совет, вероятно, столкнется с аналогичной проблемой, чтобы добиться единодушия в отношении того, чем лидеры будут руководствоваться при проведении переговоров о вступлении Украины.
Частичное согласие Орбана совпало с тем, что ЕС выделил Венгрии замороженные средства в размере 10 миллиардов евро. Но это ненадежный способ для Европейского союза добиться уступок. Чтобы гарантировать продолжение прогресса Украины, блоку необходимо найти лучшие способы противостоять тактике Орбана. ЕС также необходимо обратить свое внимание на рамки переговоров и на то, как должна развиваться существенная поддержка блоком государственного сектора Украины.
Решение ЕС начать переговоры о вступлении имеет историческое значение — и не только для Украины и Молдавии. Это знаменует геополитический сдвиг в восприятии ЕС границ, которые определяют европейскую семью, расширяя их от Лиссабона до Луганска. Это также поднимает моральный дух Украины, где многие граждане рассматривают это решение как сигнал о том, что страну не бросают. Это жизненно важный символизм.
Несколько факторов объясняют, почему рождественский кактус может поникнуть.