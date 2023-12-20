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Петр Ермилин

В Европе описали последствия вступления Украины в Евросоюз

Мир

Лидерам стран еврозоны стоит содействовать вступлению Украины в Евросоюз (ЕС), пишут авторы Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Лео Литра и Леся Огрызко. В своем новом материале для аналитического центра они описывают, что должны сделать еврочиновники для интеграции Киева в ЕС.

В Европе описали последствия вступления Украины в Евросоюз
Фото: Openverse by conall is licensed under CC BY 2.0
  • Pravda.Ru публикует перевод материала PISM. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

Европейские лидеры на прошлой неделе согласились начать переговоры о вступлении с Украиной. Этот исторический шаг не был ранним рождественским подарком; и он не сопровождался “скидкой военного времени” для Киева. Это было решение, принятое с учетом прогресса украинского правительства в проведении реформ. Это также произошло, несмотря на возражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который покинул зал заседаний, вместо того чтобы воспользоваться своим правом вето.

Однако Орбан выполнил свои угрозы заблокировать “Украинский фонд” в размере 50 миллиардов евро, пакет финансирования, который будет иметь фундаментальное значение для экономического развития и восстановления Украины. Европейский совет, вероятно, столкнется с аналогичной проблемой, чтобы добиться единодушия в отношении того, чем лидеры будут руководствоваться при проведении переговоров о вступлении Украины.

Больший потенциал

Частичное согласие Орбана совпало с тем, что ЕС выделил Венгрии замороженные средства в размере 10 миллиардов евро. Но это ненадежный способ для Европейского союза добиться уступок. Чтобы гарантировать продолжение прогресса Украины, блоку необходимо найти лучшие способы противостоять тактике Орбана. ЕС также необходимо обратить свое внимание на рамки переговоров и на то, как должна развиваться существенная поддержка блоком государственного сектора Украины.

  • Европейский совет, скорее всего, снова проголосует по программе помощи Украине в феврале. Вместе с Украиной ЕС и его государства-члены могут работать над подготовкой к принятию решения и разработкой альтернативных финансовых инструментов для страны. Само существование ‘плана Б’ по финансированию Украины может удержать венгерского лидера от повторного блокирования украинского фонда.
  • ЕС следует искать аналогичные способы преодоления потенциального вето Венгрии на переговорные рамки. Некоторые европейские чиновники выступили за применение “статьи 7”, согласно которой государства-члены наказываются за нарушения верховенства закона путем приостановления их избирательных прав в ЕС.
  • ЕС также необходимо сделать больше для повышения способности Украины участвовать в переговорах о вступлении и возглавлять их. Это потребует существенной поддержки государственной службы и государственного управления Украины. ЕС должен оценить эволюцию государственной службы и государственного управления Украины за почти два года конфликта и соответствующим образом обновить поддержку блоком реформы сектора.
  • Например, многие государственные служащие Украины были перемещены или покинули службу из-за сложных условий военного времени. ЕС должен обеспечить обучение и наращивание потенциала, предусмотренные в программе "Украина", чтобы помочь тем, кто остается, справиться с 33 тематическими главами законодательства ЕС. Поступая таким образом, ЕС помог бы устранить пробелы в системе государственного управления Украины и ускорить процесс вступления.

Повышение морального духа

Решение ЕС начать переговоры о вступлении имеет историческое значение — и не только для Украины и Молдавии. Это знаменует геополитический сдвиг в восприятии ЕС границ, которые определяют европейскую семью, расширяя их от Лиссабона до Луганска. Это также поднимает моральный дух Украины, где многие граждане рассматривают это решение как сигнал о том, что страну не бросают. Это жизненно важный символизм.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы украина евросоюз виктор орбан
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