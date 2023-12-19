The Wall Street Journal: Владимир Путин — геополитический победитель 2023 года

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Обозреватель газеты The Wall Street Journal Джеральд Бейкер признал Президента России Владимира Путина геополитическим победителем 2023 года.

Фото: kremlin.ru

В статье, опубликованной 18 декабря, Бейкер отметил, что позиция Путина стала ещё более сильной по сравнению с предыдущим годом. Он подчеркнул, что контрнаступление Киева затормозилось, а экономика России выдержала западные санкции. В то же время решимость Европы и поддержка США ослабевают.

Также в статье отмечается, что бизнесменом года по мнению Бейкера стал известный американский предприниматель Илон Маск.

Ранее сообщалось, что Эрдоган намерен обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки.