Обозреватель газеты The Wall Street Journal Джеральд Бейкер признал Президента России Владимира Путина геополитическим победителем 2023 года.
В статье, опубликованной 18 декабря, Бейкер отметил, что позиция Путина стала ещё более сильной по сравнению с предыдущим годом. Он подчеркнул, что контрнаступление Киева затормозилось, а экономика России выдержала западные санкции. В то же время решимость Европы и поддержка США ослабевают.
Также в статье отмечается, что бизнесменом года по мнению Бейкера стал известный американский предприниматель Илон Маск.
Ранее сообщалось, что Эрдоган намерен обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки.
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